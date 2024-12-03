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Без бюстгальтера: звезда сериала "Удивительная миссис Мэйзел" блеснула грудью на светской церемонии

Без бюстгальтера: звезда сериала "Удивительная миссис Мэйзел" блеснула грудью на светской церемонии

Без бюстгальтера: звезда сериала "Удивительная миссис Мэйзел" блеснула грудью на светской церемонии

Рейчел Броснахэн / Фото: Associated Press

34-летняя Рэйчел Броснахэн выбрала для своего появления смелый наряд.

В Нью-Йорке состоялась церемония вручения кинопремии The Gothams Film Awards, на которую пришло немало звездных красоток. Среди них наше внимание привлекла звезда сериала "Удивительная миссис Мэйзел" — Рэйчел Броснахэн.

Актриса появилась на красной дорожке в смелом аутфите. На ней было кружевное платье с флористическим орнаментом, состоявшее из пышной юбки миди и прозрачного корсетного верха на тонких бретельках. Под нарядом не было бюстгальтера, поэтому Рэйчел сверкала обнаженной грудью перед собравшимися.

Рейчел Броснахэн / © Associated Press
Рейчел Броснахэн / Фото: Associated Press

Броснахэн дополнила образ черными остроносыми туфлями. Она сделала гладкий хвост, макияж с пышными ресницами и нюдовой помадой, а также маникюр цвета гнилой вишни. Уши актриса украсила интересными серьгами в виде головы пантеры с камнями, а пальцы – золотым кольцом с бриллиантами.

Рейчел Броснахэн / © Associated Press
Рейчел Броснахэн / Фото: Associated Press

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