Без бюстгальтера: звезда сериала "Удивительная миссис Мэйзел" блеснула грудью на светской церемонии

34-летняя Рэйчел Броснахэн выбрала для своего появления смелый наряд.
В Нью-Йорке состоялась церемония вручения кинопремии The Gothams Film Awards, на которую пришло немало звездных красоток. Среди них наше внимание привлекла звезда сериала "Удивительная миссис Мэйзел" — Рэйчел Броснахэн.
Актриса появилась на красной дорожке в смелом аутфите. На ней было кружевное платье с флористическим орнаментом, состоявшее из пышной юбки миди и прозрачного корсетного верха на тонких бретельках. Под нарядом не было бюстгальтера, поэтому Рэйчел сверкала обнаженной грудью перед собравшимися.
Броснахэн дополнила образ черными остроносыми туфлями. Она сделала гладкий хвост, макияж с пышными ресницами и нюдовой помадой, а также маникюр цвета гнилой вишни. Уши актриса украсила интересными серьгами в виде головы пантеры с камнями, а пальцы – золотым кольцом с бриллиантами.
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