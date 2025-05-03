Без бюстгальтера: звезда соцсетей в платье с декольте до пупка позировала перед фотографами

Лекси Вуд / © Associated Press

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Звезда соцсетей Лекси Вуд посетила специальный показ фильма «Еще одна простая просьба», который состоялся в Jazz at Lincoln Square в Нью-Йорке.

Девушка предстала перед фотографами в светлом платье из люрекса, с американской проймой и халтером. Главным акцентом в образе Лекси было глубокое декольте до пупка, под которым не было бюстгальтера.

Лекси Вуд / © Associated Press

Лук красавица дополнила замшевыми бежевыми туфлями с металлической фурнитурой. Вуд распустила волосы, сделала макияж в бронзово-бежевых оттенках и светло-голубой маникюр. Зону декольте она украсила деликатной золотой цепочкой с маленькими жемчужинами и подвеской в виде сердца.

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