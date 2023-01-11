Без бюстгальтера: звезда TikTok в смелом образе вышла на красную дорожку

Звезда соцсетей Тефи Пессоа посетила церемонию награждения премией "Золотой глобус", состоявшейся в The Beverly Hilton в Лос-Анджелесе.

Тефи сразу привлекла к себе внимание смелым аутфитом. Она надела винтажный черный наряд из коллекции весна-лето 2013 года бренда Tom Ford, который состоял из длинной обтягивающей юбки и верха из полосок с блестками, едва прикрывавшими ее обнаженную грудь. Наряд имел прозрачные черные рукава.

Тефи Пессоа / Фото: Associated Press

В таком наряде Тефи сверкнула сексуальным бюстом, пирсингом в пупке и татуировками на руках.

Образ Пессоа дополнила серебряными босоножками на высокой платформе и каблуке, укладкой с мокрым эффектом, макияжем с акцентом на глазах, кольцами на пальцах и французским маникюром.

Тефи Пессоа / Фото: Associated Press

К слову, Тефи Пессоа – звезда социальных сетей, известная своими издевательскими видео, в которых она комментирует резонансные события из мира шоу-бизнеса, моды и поп-культуры. Эта гордая латиноамериканка из Майами, как она о себе говорит, дебютировала в своем шоу на YouTube в 2019 году. Сейчас на ее канал подписано 112 тысяч фолловеров, а ее видео имеют более 8 миллионов просмотров.

Сегодня Тефи – инфлюэнсер, которая завоевывает все больше социальных сетей. Она очень популярна в TikTok.

Напомним, премию "Золотой глобус" посетила также Селена Гомес, которая подчеркнула пышный бюст сексуальным декольте.

Читайте также: