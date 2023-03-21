Без бюстгальтеров: британские ведущие в одинаковых нарядах блеснули сосками

После трех с половиной лет совместной работы на радио Аманда Холден и Эшли Робертс пришла на работу в одинаковых костюмах.

В объективы папарацци в Лондоне попала британская радиоведущая Аманда Холден, шедшая на студию Global Radio, где она ведет утреннее шоу Heart Breakfast.

Звезда была одета в белый вязаный костюм от бренда Reiss, который состоял из топа с длинными рукавами и горловиной и юбки миди. Поскольку Холден не одела бюстгальтер, сквозь ткань пикантно просвечивали ее соски.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

На плечи она накинула пальто молочного оттенка и обула белые туфли на шпильках. Стильные солнцезащитные очки, белая сумка и французский маникюр завершили лук Аманды.

В этот же день в таком же наряде фотографы подловили другую ведущую шоу Heart Breakfast, коллегу Холден – Эшли Робертс, тоже блеснувшую сосками. Ажурный костюм она сочетала с красными лакированными туфлями-лодочками и красной сумочкой с плетением.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Эшли собрала волосы вверх, выпустив пряди, надела на лицо овальные очки и завершила образ молочным маникюром.

В Instagram Холден опубликовала интересное видео, как она и Робертс демонстрируют на работе похожие луки.

"После 3,5 лет… и 1000 аутфитов… Сегодня мы пришли одинаково одетые", — написала под видео Аманда.

Фото: Getty Images

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