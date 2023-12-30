Без детей в бутик не ходит: Анджелина Джоли снова под прицелом фотографов

Недавно в список профессий Анджелини Джоли, помимо актерства, продюсирования и работы в благотворительных организациях, добавилась еще одна - модный бизнес. Звезда запустила бренд одежды Atelier Jolie и открыла бутик в Нью-Йорке, который расположен в здании, что когда-то принадлежало Энди Уорхолу и в котором жил Жан-Мишель Баския.

Уже на протяжении нескольких дней Джоли практически ежедневно посещает магазин. Вчера ее снова заметили, когда она вышла из него и направлялась к машине.

На актрисе было черный длинный тренч, а также интересный темный костюм в светлый принт. Вероятно, наряд звезды был в пижамном стиле, но из-за тренча его полностью рассмотреть не удалось. Завершила она образ солнцезащитными очками, ботильонами на каблуках и большой сумкой шопером.

Анджелина Джоли / Фото: Getty Images

Компанию актрисе составила в этот раз снова ее дочь Захара. Девушка надела светлые джинсы, кроссовки, синий кардиган на пуговицах и теплую куртку. Лук она дополнила золотыми украшениями, а роскошные кудрявые волосы собрала в хвост сзади.

Анджелина Джоли и Захара / Фото: Getty Images

Но она не единственная актриса открывшая магазин в этом городе. Также часто попадает под прицел папарацци по пути в свой магазин Сара Джессика Паркер - звезда сериала Секс в большом городе. У Паркер магазин обуви и аксессуаров на Манхеттене и она регулярно его посещает.

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