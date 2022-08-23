Без Дженнифер: Бен Аффлек улетел один на следующий день после роскошной свадьбы

В минувшие выходные поклонники Дженнифер Лопес и Бена Аффлека были в восторге, поскольку пара сыграла вторую свадьбу. И хоть снимками со своего роскошного торжества они пока не поделились, все же некоторые кадры попали в Сеть. Но помимо самой свадьбы привлекли внимание и последующие фото папарацци, на которых Бен улетал на частном самолете один.

Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Актера заметили в футболке и джинсах в региональном аэропорту Мидкост Риджинал 21 августа, штат Джорджия, когда он ждал, пока его багаж погрузят в самолет. Фото были сделаны на следующий день после празднования.

Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Вероятно, улетел актер один так скоро из-за съемок. Аффлек сейчас работает над новым фильмом со своим другом Мэттом Деймоном. Название картины пока держится в секрете, но уже известно, что она будет рассказывать о том, как компании Nike удалось заключить партнерство со знаменитым баскетболистом Майклом Джорданом в восьмидесятых. Аффлек сыграет сооснователя Nike Фила Найта, а Деймон - менеджера по маркетингу Сонни Ваккаро. Сделка, которую они заключили, поднимет популярность бренда Nike на новый уровень и навсегда изменит индустрию кроссовок во всем мире.

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