Без единой морщины на лице: 49-летняя актриса Кейт Бекинсэйл поразила красотой и молодостью

Актриса Кейт Бекинсэйл поразила своей красотой, когда вышла на красную дорожку в Голливуде, чтобы презентовать фильм "Рай для дураков", где сыграла вместе с Чарли Дэй.

На 49-летней звезде было белое широкое плиссированное платье со спущенной линией плеч, с небольшой аккуратной вышивкой модными сейчас ромбами.

Также у наряда была очень длинная юбка, состоящая из множества слоев. Образ Кейт дополнила серьгами сложного дизайна с камнями и цепочками, а также собрала волосы в высокую прическу-хвост.

Кейт Бекинсэйл / Фото: Getty Images

На лице у нее был красивый макияж с нежными румянами, блестящими тенями и розовыми губами. Поразила она и своей молодостью, ведь на лице у 49-летней звезды не было ни одной морщины.

Кейт Бекинсэйл / Фото: Getty Images

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