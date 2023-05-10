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Без единой морщины на лице: 49-летняя актриса Кейт Бекинсэйл поразила красотой и молодостью

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
1698
Время на прочтение
1 мин
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Без единой морщины на лице: 49-летняя актриса Кейт Бекинсэйл поразила красотой и молодостью

Кейт Бекинсэйл / Фото: Getty Images

Звезда надела широкое платье необычного дизайна.

Актриса Кейт Бекинсэйл поразила своей красотой, когда вышла на красную дорожку в Голливуде, чтобы презентовать фильм "Рай для дураков", где сыграла вместе с Чарли Дэй.

На 49-летней звезде было белое широкое плиссированное платье со спущенной линией плеч, с небольшой аккуратной вышивкой модными сейчас ромбами.

Также у наряда была очень длинная юбка, состоящая из множества слоев. Образ Кейт дополнила серьгами сложного дизайна с камнями и цепочками, а также собрала волосы в высокую прическу-хвост.

Кейт Бекинсэйл / © Getty Images
Кейт Бекинсэйл / Фото: Getty Images

На лице у нее был красивый макияж с нежными румянами, блестящими тенями и розовыми губами. Поразила она и своей молодостью, ведь на лице у 49-летней звезды не было ни одной морщины.

Кейт Бекинсэйл / © Getty Images
Кейт Бекинсэйл / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
1698
Поделиться:
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