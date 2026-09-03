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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Без каблуков на красную дорожку: актриса Мэгги Джилленгол удивила своим образом в Венеции

Её наряд — прекрасное напоминание о том, что красные дорожки и фестивали не всегда должны ассоциироваться с пышными платьями или высокими каблуками.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Мэгги Джилленгол

Мэгги Джилленгол / © Associated Press

В этом году актриса и режиссёр Мэгги Джилленхол— главная звезда 83-го Венецианского кинофестиваля, ведь она возглавила жюри основного конкурса.

Во время открытия мероприятия она вышла на красную дорожку в элегантном вечернем платье от Celine с длинными рукавами. Хотя на первый взгляд наряд и образ в целом кажутся простыми, на самом деле в них было несколько интересных акцентов. В частности, особую изысканность платью придавал шелковый верх с драпировкой и декольте. Эта часть платья подчеркивала плечи и позволила Мегги продемонстрировать колье от Bvlgari в виде змеи.

Мэгги Джилленгол / © Associated Press

Мэгги Джилленгол / © Associated Press

Юбка в платье была прямой и без акцентов, однако подчеркивала фигуру актрисы.

Главной особенностью этого образа стала вещь, которую актриса почти спрятала за юбкой — чёрные кожаные балетки от Celine со шнурками. Такую обувь точно нечасто увидишь на красной дорожке, однако актриса решила на этот раз отдать предпочтение комфорту.

Мэгги Джилленгол / © Associated Press

Мэгги Джилленгол / © Associated Press

Мэгги Джилленгол / © Associated Press

Мэгги Джилленгол / © Associated Press

Комментарии
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