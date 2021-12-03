Без капли макияжа: Адель появилась в ролике популярного бьюти-блогера

Певица стала гостью известного визажиста и бьюти-блогера Никки Туториалс и появилась в новом ролике на ее YouTube-канале.

В видео Адель и Никки просто болтают о бьюти-привычках знаменитости, ее новом нашумевшем альбоме "30", славе, личной жизни и много шутят. Конечно же, во время беседы Никки наносит на лицо Адель макияж, но только на одну его сторону, ведь рубрика, в которой появилась певица на канале блогера, называется "Сила макияжа". Суть такой рубрики - показать, как макияж может преобразить внешность, откровенно поговорить о том, что красота - это место для экспериментов и веселья.

Также такие интервью дают возможность ближе узнать гостей Никки. Адель, например, рассказала, что очень любит делать макияж, особенно ей нравится подводка для глаз, но идеально, как это делают профессионалы, она рисовать стрелки не умеет.

Также во время разговора Адель призналась, что любит. когда ее брови ухожены и у них есть форма. Когда началась пандемия, она даже пробовала сама красить их дома и пошутила, что без коррекции бровей похожа на Волан-де-Морта (персонаж серии романов о Гарри Поттере).

Еще Адель рассказала, что очень любит маникюр, и ей нравятся длинные ногти миндалевидной формы. Ради такого маникюра певица даже отказалась от игры на гитаре. В ролике певица появилась в бежевом лонгсливе и черных джинсах, ее волосы были традиционно идеально уложены.

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