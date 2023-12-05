Без капли макияжа на лице и без прически: Памела Андерсон показала натуральную красоту

56-летняя Памела Андерсон продолжает демонстрировать на публике свою натуральную красоту, поскольку отказалась от декоративного макияжа. Актриса только наносит на губы немного увлажняющего блеска, продолжает придавать бровям форму ниточек, которіе стали ее визитной карточкой, а также пользуется уходовой косметикой. Тона и даже тушь для ресниц она больше не наносит.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Причиной отказа от декоративной косметики и решиться принимать себя такой, какой она есть, и не бояться открыто показывать это публике, является ее работа над собственным шоу "Райский сад Памелы", а также смерть ее визажиста Алексис Фогель, с которой она много лет работала. Женщина ушла из жизни в апреле 2019 из-за рака груди. Єта трагедия также стала одной из причин, почему Андерсон начала принимать себя без макияжа и отказалась от него.

На красной дорожке в Лондоне во время премии British Fashion Awards 2023 Памела появилась в белом наряде от Victoria Beckham, которій состоял из свободных брюк и футболки.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

На плечи актриса накинула пальто молочного цвета, а также обула коричневые босоножки на каблуках. Волосы она собрала в простой хвост и надела несколько элегантных и простых украшений.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

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