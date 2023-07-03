Без капли стеснения: Рита Ора в полностью прозрачном кружевном платье и без белья пришла на показ в Париже

2 июля в Париже состоялся показ новой коллекции модного дома Alaia, которую презентовал креативный директор бренда Питер Мулье. Одной из гостей шоу стала британская певица Рита Ора.

Звезда - поклонница прозрачных тканей, поэтому увидеть ее в экстравагантных и довольно смелых образах на светских мероприятиях - обычное дело. В этот раз на улицах Парижа Рита продемонстрировала полностью прозрачное кружевное платье-водолазку с длинными рукавами.

Платье Ора носила только с черными высокими трусами и босоножками на огромной платформе, украшенной стразами. Белья на певице больше не было, поэтому ее была полность видна через тонкую ткань наряда.

Рита Ора / Фото: Getty Images

Волосы Рита собрала в хвост, а на лице у нее был макияж с серыми тенями.

Рита Ора / Фото: Getty Images

Также этот показ посетила супермодель 90-х - 49-летняя Эмбер Валлетта. На женщине был наряд с капюшоном и откровенным декольте.

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