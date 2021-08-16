Без комплексов: 155-килограммовая Тесс Холлидей в мандариновом купальнике показала фигуру

36-летняя пышнотелая модель мотивирует своих фолловеров принимать и любить себя такими, какими они есть.
Модель plus-size Тесс Холлидей – женщина без комплексов. Она без стеснения демонстрирует поклонникам в Instagram свои формы.
Тесс надела мандариновый купальник с принтом тай-дай, стала на колени перед зеркалом и показала свою фигуру.
"Не могу поверить, что я так хорошо выгляжу на коленях", - подписала снимки модель.
Холлидей также продемонстрировала свои татуировки на теле.
Затем она переоделась в лавандовый купальник с рюшами на лифе и сделала тоже самое.
Модель не упустила возможности продемонстрировать свою пятую точку и ноги с целлюлитом. Красотка, Тесс!
Напомним, ранее Холлидей выложила видео, как ей делают татуировку на животе.
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