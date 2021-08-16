Без комплексов: 155-килограммовая Тесс Холлидей в мандариновом купальнике показала фигуру

36-летняя пышнотелая модель мотивирует своих фолловеров принимать и любить себя такими, какими они есть.

Модель plus-size Тесс Холлидей – женщина без комплексов. Она без стеснения демонстрирует поклонникам в Instagram свои формы.

Тесс надела мандариновый купальник с принтом тай-дай, стала на колени перед зеркалом и показала свою фигуру.

Тесс Холлидей / Instagram Тесс Холлидей

"Не могу поверить, что я так хорошо выгляжу на коленях", - подписала снимки модель.

Холлидей также продемонстрировала свои татуировки на теле.

Затем она переоделась в лавандовый купальник с рюшами на лифе и сделала тоже самое.

Тесс Холлидей / Instagram Тесс Холлидей

Модель не упустила возможности продемонстрировать свою пятую точку и ноги с целлюлитом. Красотка, Тесс!

Тесс Холлидей / Instagram Тесс Холлидей

Напомним, ранее Холлидей выложила видео, как ей делают татуировку на животе.

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Образы Тесс Холлидей (15 фото)

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