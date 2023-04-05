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Без комплексов: 160-килограммовая модель plus-size в купальнике продемонстрировала фигуру

Без комплексов: 160-килограммовая модель plus-size в купальнике продемонстрировала фигуру

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
821
Время на прочтение
1 мин
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Без комплексов: 160-килограммовая модель plus-size в купальнике продемонстрировала фигуру

Анна О'Брайен/Instagram Анны О'Брайен

35-летняя модель не стесняется своего тела. Она пропагандирует бодипозитив и вдохновляет других женщин принимать и любить себя такими, какие они есть.

Американская модель plus-size Анна О'Брайен, вес которой 160 килограммов, опубликовала в Instagram снимки с отдыха.

Анна не комплексует по поводу лишнего веса, поэтому легко фотографируется в купальниках и белье.

На этот раз О'Брайен позировала в море в коричневом купальнике с цветочным принтом, демонстрируя пышные формы. Она распустила волосы и надела на лицо очки малинового оттенка.

Анна О'Брайен/Instagram Анны О'Брайен / ©
Анна О'Брайен/Instagram Анны О'Брайен
Анна О'Брайен/Instagram Анны О'Брайен / ©
Анна О'Брайен/Instagram Анны О'Брайен

Еще модель показала фото, на которых она предстала на пляже у деревьев в том же купальнике и кружевной белой юбке макси.

Анна О'Брайен/Instagram Анны О'Брайен / ©
Анна О'Брайен/Instagram Анны О'Брайен

"Меня не видно, я в камуфляже", – подписала снимки Анна.

Анна О'Брайен/Instagram Анны О'Брайен / ©
Анна О'Брайен/Instagram Анны О'Брайен

Напомним, другая модель plus-size – 155-килограммовая Тесс Холлидей – в прозрачном белье позировала на кровати.

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Дата публикации
Просмотры
821
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