Без комплексов: 160-килограммовая модель plus-size в купальнике продемонстрировала фигуру

35-летняя модель не стесняется своего тела. Она пропагандирует бодипозитив и вдохновляет других женщин принимать и любить себя такими, какие они есть.

Американская модель plus-size Анна О'Брайен, вес которой 160 килограммов, опубликовала в Instagram снимки с отдыха.

Анна не комплексует по поводу лишнего веса, поэтому легко фотографируется в купальниках и белье.

На этот раз О'Брайен позировала в море в коричневом купальнике с цветочным принтом, демонстрируя пышные формы. Она распустила волосы и надела на лицо очки малинового оттенка.

Анна О'Брайен/Instagram Анны О'Брайен

Анна О'Брайен/Instagram Анны О'Брайен

Еще модель показала фото, на которых она предстала на пляже у деревьев в том же купальнике и кружевной белой юбке макси.

Анна О'Брайен/Instagram Анны О'Брайен

"Меня не видно, я в камуфляже", – подписала снимки Анна.

Анна О'Брайен/Instagram Анны О'Брайен

Напомним, другая модель plus-size – 155-килограммовая Тесс Холлидей – в прозрачном белье позировала на кровати.

Читайте также: