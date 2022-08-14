Без комплексов: актриса Джулия Фокс появилась на улице в откровенном платье, которое ничего не прикрывало

Об актрисе Джулии Фокс начали говорить из-за ее отношений с репером Канье Уэстом. Пара встречалась около двух месяцев, но этот короткий роман сделал никому не известную актрису настоящей звездой и ходячим мемом. Джулия решила продолжать играть роль эпатажной роковой красотки, ведь поймав волну популярности бросать ее больше не хочет.

Акцент в луках она делает на сексуальности и необычности, поэтому с удовольствием рекламирует образы дизайнеров, которые работают в этих направлениях. Например, на днях она появилась в экстравагантном луке от бренда Patrycja Pagas. Платье было выполнены из необычной латексной ткани коричневого оттенка в лоскутной технике, а сзади наряд соединяла шнуровка.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Необычными в этом луке были металлические элементы, а также то, что сзади платье было очень коротким, а спереди с очень откровенным декольте и практически ничего не прикрывало. Образ знаменитость дополнила сумкой серебристого оттенка и туфлями-лодочками. Волосы Джулия распустила, а на лице сделала макияж с черной подводкой, который стал уже ее фирменной фишкой.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

На следующий день Джулия появилась на улице в Лос-Анджелесе тоже в экстремально коротком платье, но более скромном. Черное кожаное платье было от бренда Miscreants, а дополнили его обувь от Kalda, фигурная сумка и кожаная шапочка-чепчик. Конечно же Фокс дополнила и этот лук любимым макияжем.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

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