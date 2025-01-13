Без комплексов: актриса Фиби Прайс подняла свитшот и показала фотографам свой кружевной бюстгальтер

Американская актриса Фиби Прайс попала в объективы папарацци в Лос-Анджелесе. Она вышла из автомобиля и начала позировать фотографам.

На Фиби был спортивный красный костюм с напоминавшим цветы белым принтом и белая шапка. Наряд она скомбинировала с белыми носками и кедами разных цветов – красного и желтого.

Фиби Прайс / Фото: Getty Images

У нее была укладка с локонами, макияж с розовой помадой и солнцезащитные очки со стразами на лице.

Прайс всегда эпатажно ведет себя на улице, поэтому и в этот раз она решила ошеломить папарацци своей выходной. Актриса подняла свитшот и показала свой кружевной полупрозрачный бюстгальтер.

Напомним, Фиби Прайс в странном луке и без бюстгальтера вышла в супермаркет.

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