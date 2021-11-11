Без комплексов: американская актриса в прозрачном платье показала небритую подмышку в цвет прически

Что звезды только ни делают, чтобы привлечь к себе внимание общественности и СМИ.
В Лос-Анджелесе состоялась премьера драматического телесериала Yellowjackets о совершеннолетии, созданного и продюсируемого Эшли Лайл и Бартом Никерсоном для Showtime.
Мероприятие посетили знаменитости. Внимание на красной дорожке привлекла к себе 27-летняя американская актриса - Жасмин Савой Браун.
Жасмин выбрала для своего выхода откровенный лук. На ней было прозрачное асимметричное платье на тонких бретельках, под которое она надела черные трусы. Красотка была без бюстгальтера и сверкнула своим декольте.
Аутфит звезда дополнила высокими черными прозрачными перчатками и черными босоножками на шпильке. Шею она украсила черным ожерельем, а в ее ушах были массивные длинные серьги.
Кстати, раньше Барун имела пышную кудрявую шевелюру.
А сейчас ей захотелось перемен. Она подстриглась "под мальчика" и покрасила волосы в блонд с розово-медным оттенком, который сейчас в тренде.
Еще девушка без комплексов продемонстрировала на камеры свою густую небритую подмышку в цвет прически.
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