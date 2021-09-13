Без комплексов: американская певица в бикини продемонстрировала на красной дорожке растяжки на бедрах

Без комплексов: американская певица в бикини продемонстрировала на красной дорожке растяжки на бедрах

Артистка Ashanti выбрала для музыкальной церемонии откровенный образ.

Вчера в Нью-Йорке прогремела ежегодная музыкальная премия MTV Video Music Awards.

Самой эпатажной звездой на красной дорожке была 40-летняя американская певица Ashanti. Она появилась перед публикой в дерзком откровенном образе.

На артистке был черный наряд от бренда Michael Costello, который состоял из бикини, бандажных блестящих бретелек-портупеи и плиссированной юбки с завязками, которую она прикрепила лишь с одной стороны.

Ashanti / Associated Press

В этом наряде Ashanti продемонстрировала свою фигуру, декольте и растяжки на бедрах, который вовсе не стесняется.

Ashanti / Associated Press

Аутфит звезда дополнила босоножками с интересными каблуками, длинной косой, которая волочилась по полу, насыщенным макияжем глаз, золотыми длинными серьгами и длинным маникюром.

Ashanti / Associated Press

Еще одна звезда появилась на красной дорожке в провокационном аутфите. Меган Фокс надела "голое" платье от Mugler. Наряд был полностью усыпан стразами, на тонких бретельках и длины миди.

Меган Фокс / Associated Press

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