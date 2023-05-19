Без комплексов: бельгийская модель в прозрачном платье продемонстрировала пышную фигуру на вечеринке

25-летняя модель на собственном примере пропагандирует бодипозитив.
В Нью-Йорке состоялась вечеринка по случаю выпуска новой коллекции купальников бренда Sports Illustrated Swimsuit. Мероприятие посетила бельгийская модель Сикстин Руайр, дебютировавшая в этом году на съемках для этого бренда купальников.
Перед фотокамерами Сикстин предстала в черном прозрачном асимметричном платье от Tia Adeola, в котором продемонстрировала свою неидеальную фигуру.
Руайр любит себя такой, какой она есть. Она также мотивирует других женщин любить свое тело независимо от его формы и размера. Мы восхищаемся смелостью Сикстин.
Модель сделала элегантную прическу, макияж с красной помадой, красный маникюр и украсила уши большими серебряными серьгами-кольцами. Обута она была в черные босоножки на высокой платформе и каблуках.
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