Без комплексов: британская телезвезда в прозрачном бюстгальтере сверкнула сосками

Хлоя Ферри не стесняется сниматься в откровенном белье и выкладывать провокационные фото в соцсеть.
Звезда реалити шоу "Джорди Шор" и телеведущая - Хлоя Ферри – пополнила свой Instagram новыми горячими селфи.
Девушка предстала на фото в откровенном образе. На Хлое было прозрачное нижнее белье с цветочными аппликациями. Сквозь бюстгальтер просвечивались ее соски, это добавило снимкам провокационности. Пышный бюст красотки выглядел очень соблазнительно.
Образ телеведущей дополнила укладка и макияж с пышными наращенными ресницами. В ушах у нее были маленькие круглые серьги.
Хлоя также продемонстрировала стройную фигуру.
Кстати, на заднем фоне сидела собака Ферри, которая внимательно наблюдала за своей хозяйкой.
Ранее девушка хвасталась перед камерой пышными ягодицами.
Читайте также: Детям не смотреть: провокационная британская телезвезда показала обнаженные ягодицы