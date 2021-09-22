Без комплексов: британская телезвезда в прозрачном бюстгальтере сверкнула сосками

Без комплексов: британская телезвезда в прозрачном бюстгальтере сверкнула сосками

Хлоя Ферри не стесняется сниматься в откровенном белье и выкладывать провокационные фото в соцсеть.

Звезда реалити шоу "Джорди Шор" и телеведущая - Хлоя Ферри – пополнила свой Instagram новыми горячими селфи.

Девушка предстала на фото в откровенном образе. На Хлое было прозрачное нижнее белье с цветочными аппликациями. Сквозь бюстгальтер просвечивались ее соски, это добавило снимкам провокационности. Пышный бюст красотки выглядел очень соблазнительно.

Хлоя Ферри / Instagram Хлои Ферри

Образ телеведущей дополнила укладка и макияж с пышными наращенными ресницами. В ушах у нее были маленькие круглые серьги.

Хлоя также продемонстрировала стройную фигуру.

Хлоя Ферри / Instagram Хлои Ферри

Кстати, на заднем фоне сидела собака Ферри, которая внимательно наблюдала за своей хозяйкой.

Ранее девушка хвасталась перед камерой пышными ягодицами.

Хлоя Ферри / Instagram Хлои Ферри

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Откровенные образы Хлои Ферри (45 фото)

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