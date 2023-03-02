Без комплексов: Джулия Фокс появилась в полностью прозрачном платье, через которое было видно все

Джулия Фокс проводит сейчас время в Европе, где в самом разгаре Недели моды. На прошлой неделе она продемонстрировала несколько смелых нарядов на улицах Милана, а в первый день весны, 1 марта, уже была замечена в Париже. Фокс посетила в столице Франции показ коллекции осень-зима 2023-2024 бренда Courrèges.

По пути на показ мод модель, которая в этот раз была гостью на мероприятие, подловили папарацци.

На Джулии был экстравагантный наряд - полностью прозрачное черное платье, под которое она решила не надевать бюстгальтер, вероятно, чтобы привлечь больше внимания к своей персоне. У платья была одна интересная деталь - маленький вырез на животе в зоне пупка. Благодаря такому дизайну Фокс смогла продемонстрировать пирсинг.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Платье она сочетала с черными стрингами, ботинками на небольшом каблуке, сумкой, солнцезащитными очками и кожаной курткой, напоминающей болеро.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

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