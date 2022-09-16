Без комплексов: Эмили Ратажковски сверкнула сосками на фэшн-шоу в Нью-Йорке

31-летняя модель не стесняется демонстрировать публике свои прелести.

Эмили Ратажковски приняла участие в показе Tory Burch, состоявшемся в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

На подиум модель вышла в оранжевой юбке и прозрачном черном свитере, под которым был прозрачный кружевной бюстгальтер. Через тонкие ткани гости шоу могли четко видеть обнаженную грудь Ратажковски.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Эмили – удивительная женщина. Чтобы выглядеть обнаженно в бюстгальтере и свитере, нужен незаурядный талант.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Свой аутфит она дополнила широкой коричневой вставкой на поясе, тонким черным ремешком и желтыми босоножками.

Волосы модели были собраны сзади, на лице был нежный макияж, а в ушах – массивные разноцветные серьги.

Напомним, Эмили приняла участие в 10-м ежегодном саммите Forbes Power Women's Summit в Нью-Йорке. На мероприятие она приехала в белой рубашке с закатанными рукавами и красных брюках со стрелками с высокой талией. Обута в остроносые золотые туфли на каблуке, а в руках держала маленькую сумку от Louis Vuitton.

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