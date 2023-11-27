Без комплексов: эпатажная рэперша в прозрачном платье и стрипах посетила ивент

Реперка Myss Keta стала гостей мероприятия Vanity Fair – The Movie, которое состоялось в Милане.

Для такого события она выбрала провокационный лук. Звезда одела черное прозрачное платье, под которым на ней было черное белье с лифом-конусами. Сверху рэперша надела черную шубу из эко-меха и обула черные лакированные стрипы.

Myss Keta / Фото: Getty Images

Myss Keta дополнила аутфит золотистой маской, черными солнцезащитными очками, золотой широкой цепочкой, белым париком с несколькоярусной стрижкой и кожаными перчатками.

Напомним, ивент посетила также фэшн-фотограф Нима Бенати, которая сияла в бежевом прозрачном платье на тонких бретельках с пайетками и перьями.

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