Без комплексов: Эшли Грэм в "голом" платье приехала на вечеринку

37-летняя американская модель plus-size и мама троих детей в прозрачном наряде вышла в свет.

Эшли Грэм посетила вечеринку накануне премии "Золотой глобус" в Беверли-Хиллз.

Для своего появления она выбрала смелый лук. Грэм была одета в черное прозрачное мини-платье в рубчик, под которым на ней было черное кружевное белье. В таком откровенном наряде модель без комплексов уверенно позировала фотографам.

Эшли Грэм / Фото: Getty Images

Аутфит Эшли дополнила черными босоножками на шпильках. Знаменитость сделала укладка с локонами, макияж с черными стрелками, молочный маникюр и французский педикюр.

Напомним, Эшли Грэм на премии "Золотой глобус" сияла в черном платье, которое для нее создал бренд Bach Mai, с сексуальным декольте и пышной юбкой.

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