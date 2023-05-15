Без комплексов и белья: американская актриса пришла на церемонию в "голом" платье

Американская актриса Эмма Хантон посетила 34-ю ежегодную церемонию вручения медиапремий GLAAD, которая состоялась в Нью-Йорке.

Звезда произвела настоящий фурор на мероприятии своим провокационным аутфитом. Эмма одела короткое асимметричное "голое" платье и была без белья.

Наряд был прозрачным и имел черные вставки, которые как раз и закрывали ее пикантные места.

Эмма Гантон / Фото: Getty Images

Хантон имеет далеко не идеальную фигуру, но ее это не остановило выбрать откровенное платье, в котором будет видно все. Под подмышками наряд ее пережимал и это выглядело некрасиво.

Образ актриса дополнила черными кружевными туфлями с брошьми с камнями. Волосы она собрала в взъерошенный хвост, сделала макияж с розовой помадой и украсила уши серьгами-кольцами.

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