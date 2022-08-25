Без комплексов: Lizzo в нюдовом боди продемонстрировала большие ягодицы

34-летняя американская рэп-исполнительница похвасталась бельевой обновкой.
Эпатажная Lizzo опубликовала в Instagram свои новые фотографии. На этот раз артистка похвасталась обновкой.
Рэперша надела нюдовое боди и продемонстрировала, как оно сидит на ее фигуре, и большие ягодицы.
Она также похвасталась пышным декольте.
"Очень сексуально", – написала Lizzo.
Певица не стесняется ни своих объемов, ни целлюлита на бедрах. Своей смелостью она мотивирует других женщин воспринимать себя такими, какие они есть.
Напомним, ранее Lizzo в голубо-белом бикини с принтом тай-дай устроила фотосессию на пляже.
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