Без комплексов: Lizzo в нюдовом боди продемонстрировала большие ягодицы

Эпатажная Lizzo опубликовала в Instagram свои новые фотографии. На этот раз артистка похвасталась обновкой.

Рэперша надела нюдовое боди и продемонстрировала, как оно сидит на ее фигуре, и большие ягодицы.

Lizzo / Фото: Instagram Lizzo

Она также похвасталась пышным декольте.

Lizzo / Фото: Instagram Lizzo

"Очень сексуально", – написала Lizzo.

Певица не стесняется ни своих объемов, ни целлюлита на бедрах. Своей смелостью она мотивирует других женщин воспринимать себя такими, какие они есть.

Lizzo / Фото: Instagram Lizzo

Напомним, ранее Lizzo в голубо-белом бикини с принтом тай-дай устроила фотосессию на пляже.

Читайте также: