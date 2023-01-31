Без комплексов: пышнотелая Lizzo в белье продемонстрировала фигуру с разных ракурсов

34-летняя американская рэп-исполнительница продолжает делиться откровенным контентом в фотоблоге.
Эпатажная Lizzo не стесняется предстать перед подписчиками только в белье или купальнике.
На этот раз артистка опубликовала в Instagram видео, на котором она предстала в коричневом белье, состоявшем из спортивного кроп-топа и бежевых трусов с высокой посадкой.
Затем Lizzo дважды сменила трусы – на черные, а затем бежевые.
Звезда с разных ракурсов продемонстрировала свою фигуру и показала, как хорошо на ней сидит это белье.
Lizzo совсем не стесняется своих лишних килограммов или целлюлита на ягодицах и бедрах. И этим она вдохновляет других женщин брать с нее пример и принимать себя такой, какой ты являешься.
Напомним, ранее Lizzo в красном белье потрясла на камеру пятой точкой.
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