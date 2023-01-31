Без комплексов: пышнотелая Lizzo в белье продемонстрировала фигуру с разных ракурсов

Эпатажная Lizzo не стесняется предстать перед подписчиками только в белье или купальнике.

На этот раз артистка опубликовала в Instagram видео, на котором она предстала в коричневом белье, состоявшем из спортивного кроп-топа и бежевых трусов с высокой посадкой.

Затем Lizzo дважды сменила трусы – на черные, а затем бежевые.

Звезда с разных ракурсов продемонстрировала свою фигуру и показала, как хорошо на ней сидит это белье.

Lizzo совсем не стесняется своих лишних килограммов или целлюлита на ягодицах и бедрах. И этим она вдохновляет других женщин брать с нее пример и принимать себя такой, какой ты являешься.

Напомним, ранее Lizzo в красном белье потрясла на камеру пятой точкой.

Читайте также: