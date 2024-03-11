Без комплексов: рэперша в прозрачном платье похвасталась пышными ягодицами и грудью

Звезды, чтобы привлечь к себе внимание на мероприятии, выбирают откровенные луки.

Американская рэп-исполнительница Ice Spice продемонстрировала провокационный образ на вечеринке Vanity Fair в Беверли-Хиллз.

Ice Spice / Фото: Associated Press

Она предстала в черном "голом" платье, состоявшем из сетки и кружевных вставок. Под наряд артистка одела кружевной бюстгальтер, который ничего не прикрывал, поэтому она смело показывала на камеры свою сексуальную грудь.

Ice Spice / Фото: Associated Press

А еще Ice Spice похвасталась пышными ягодицами.

Ice Spice / Фото: Associated Press

Рэперша надела черные ботильоны на платформе и каблуках, уложила свои желтые волосы, сделала макияж с черными стрелками и завершила лук длинным черным маникюром.

Ice Spice / Фото: Associated Press

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