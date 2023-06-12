Без комплексов: сексуальная Деми Роуз обнаженной загорала на Ибице

Деми Роуз опубликовала в Instagram новые откровенные фотографии. Модель показала, как проходит ее отдых на испанском острове Ибица.

Соблазнительница принимала солнечные ванны полностью обнаженной. Она лежала на животе на шезлонге. Часть голых ягодиц Деми прикрыла парео с принтом.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

"Воскресное настроение", – подписала фото Роуз.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, в прошлый раз Деми Роуз в соблазнительном купальнике из ожерелья похвасталась сексуальными формами.

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