Без комплексов: сексуальная Деми Роуз обнаженной загорала на Ибице

28-летняя британская модель обожает соблазнять фолловеров своими откровенными фото.
Деми Роуз опубликовала в Instagram новые откровенные фотографии. Модель показала, как проходит ее отдых на испанском острове Ибица.
Соблазнительница принимала солнечные ванны полностью обнаженной. Она лежала на животе на шезлонге. Часть голых ягодиц Деми прикрыла парео с принтом.
"Воскресное настроение", – подписала фото Роуз.
Напомним, в прошлый раз Деми Роуз в соблазнительном купальнике из ожерелья похвасталась сексуальными формами.
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