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Без комплексов: сексуальная Деми Роуз обнаженной загорала на Ибице

Без комплексов: сексуальная Деми Роуз обнаженной загорала на Ибице

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1537
Время на прочтение
1 мин
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Без комплексов: сексуальная Деми Роуз обнаженной загорала на Ибице

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

28-летняя британская модель обожает соблазнять фолловеров своими откровенными фото.

Деми Роуз опубликовала в Instagram новые откровенные фотографии. Модель показала, как проходит ее отдых на испанском острове Ибица.

Соблазнительница принимала солнечные ванны полностью обнаженной. Она лежала на животе на шезлонге. Часть голых ягодиц Деми прикрыла парео с принтом.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

"Воскресное настроение", – подписала фото Роуз.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, в прошлый раз Деми Роуз в соблазнительном купальнике из ожерелья похвасталась сексуальными формами.

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Дата публикации
Просмотры
1537
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