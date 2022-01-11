Без комплексов: Жизель Оливейра сделала фото в откровенном топе

Девушка решила удивить поклонников надев образ от Revolve.

Бразильская модель Жизель Оливейра опубликовала на своей странице в Instagram снимок нового образа. Девушка позировала на диване и одета была в очень откровенный топ, который полностью состоял из английских булавок и цепочек.

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

Поскольку верхняя часть наряда Жизель не прикрывала совершенно ничего, соски на груди она заклеила специальными силиконовыми накладками.

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

Завершили наряд модели черные широкие брюки на резинке, берет и гламурные мюли с пухом и стразами. Судя по всему, фото Жизель сделала самостоятельно, ведь в руке у нее была Bluetooth-кнопка для селфи.

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

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