Без лифчика и с красными губами: Лила Мосс блистала перед камерами на Парижской неделе моды

Единственная дочь супермодели Кейт Мосс – Лила – посетила вчера показ Saint Laurent в рамках Парижской недели моды.
20-летняя девушка выглядела невероятно, продемонстрировав свой обнаженный живот в черном макси-платье без бретелек и с вырезами, которое надела на голое тело.
В руках Лила держала миниатюрный черный клатч, а обута была в остроносые босоножки. Белокурые волосы девушка распустила, а в макияже сделала акцент на пышных ресницах и красных губах. Лила очень уверенно позировала перед камерами фотографов, которые пришли работать на показ.
На этом же мероприятии блистала и 56-летняя Сальма Хайек. Актриса выглядела очень эффектно в обтягивающем изумрудном платье и ботинках на скрытой платформе и каблуках. На показ она приехала с мужем Франсуа-Анри Пино и падчерицей.
Читайте также: