Без лифчика и с красными губами: Лила Мосс блистала перед камерами на Парижской неделе моды

20-летняя девушка выглядела невероятно, продемонстрировав свой обнаженный живот в черном макси-платье без бретелек и с вырезами, которое надела на голое тело.

В руках Лила держала миниатюрный черный клатч, а обута была в остроносые босоножки. Белокурые волосы девушка распустила, а в макияже сделала акцент на пышных ресницах и красных губах. Лила очень уверенно позировала перед камерами фотографов, которые пришли работать на показ.

Лила Мосс / Фото: Getty Images

На этом же мероприятии блистала и 56-летняя Сальма Хайек. Актриса выглядела очень эффектно в обтягивающем изумрудном платье и ботинках на скрытой платформе и каблуках. На показ она приехала с мужем Франсуа-Анри Пино и падчерицей.

Сальма Хайек / Фото: Getty Images

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