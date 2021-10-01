Без лифчика и в портупее: раскованная участница "Холостяка-10" обольстительно позировала на камеру

Без лифчика и в портупее: раскованная участница "Холостяка-10" обольстительно позировала на камеру

Дана Оханская в сексуальном образе снялась в очередной смелой фотосессии.

Участница 10-го сезона шоу "Холостяк" — Дана Оханская, снялась в откровенной студийной фотосессии, в которой она продемонстрировала пикантный аутфит.

Дана — профессиональная модель, поэтому она раскованно чувствует себя перед фотокамерой и старается как можно лучше перевоплотиться в нужный образ.

На этот раз она примерила лук сексуальной страстной женщины, которая каждым своим движением обольщает и манит к себе своего мужчину.

Дана Оханская / Instagram Даны Оханской

Перед камерой она предстала в черных трусах с высокой посадкой и в черной кожаной портупее.

Дана Оханская / Instagram Даны Оханской

Отсутствие бюстгальтера будоражит воображение подписчиков, давая волю для тайных фантазий.

Дана Оханская / Instagram Даны Оханской

Волосы ее уложены в локоны, а на лице — макияж в медных оттенках.

Оханская обольстительно позировала на камеру, демонстрируя сексуальные изгибы. В позе лежа красавица похвасталась своими упругими ягодицами.

Дана Оханская / Instagram Даны Оханской

А участница 11-го сезона шоу "Холостяк" — Джессика Чеги, в бежевом бюстгальтере с флористическим принтом продемонстрировала сексуальное декольте.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

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