Без лифчика и в портупее: раскованная участница "Холостяка-10" обольстительно позировала на камеру

Дана Оханская в сексуальном образе снялась в очередной смелой фотосессии.
Участница 10-го сезона шоу "Холостяк" — Дана Оханская, снялась в откровенной студийной фотосессии, в которой она продемонстрировала пикантный аутфит.
Дана — профессиональная модель, поэтому она раскованно чувствует себя перед фотокамерой и старается как можно лучше перевоплотиться в нужный образ.
На этот раз она примерила лук сексуальной страстной женщины, которая каждым своим движением обольщает и манит к себе своего мужчину.
Перед камерой она предстала в черных трусах с высокой посадкой и в черной кожаной портупее.
Отсутствие бюстгальтера будоражит воображение подписчиков, давая волю для тайных фантазий.
Волосы ее уложены в локоны, а на лице — макияж в медных оттенках.
Оханская обольстительно позировала на камеру, демонстрируя сексуальные изгибы. В позе лежа красавица похвасталась своими упругими ягодицами.
А участница 11-го сезона шоу "Холостяк" — Джессика Чеги, в бежевом бюстгальтере с флористическим принтом продемонстрировала сексуальное декольте.
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