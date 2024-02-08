Без макияжа и нижнего белья: топ-модель Жозефин Скривер собралась на вечеринку

Девушка продемонстрировала нежный образ.
30-летняя модель и экс-"ангел" Victoria's secret Жозефин Скривер опубликовала в Instagram серию снимков, сделанных перед вечеринкой, на которую она собралась. Так как это была white party, девушка надела белой обтягивающее платье в рубчик с обнаженными плечами.
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Свой образ Жозефин дополнила золотыми серьгами, кольцом и золотым браслетом Cartier. Интересно, что макияж она делать не стала, а волосы собрала в низкий пучок. Также Скривер отказалась и от бюстгальтера.
Напомним, ранее Жозефин Скривер показывала, как загорала топлес у бассейна на островах в Карибском море.
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