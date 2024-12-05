Без макияжа и прически: бывшая первая леди Франции – модель Карла Бруни – показала, как выглядела 29 лет назад

Женщина начала свою модельную карьеру в конце 1980-х годов и быстро стала одной из самых востребованных моделей в мире.
56-летняя бывшая модель, певица и жена бывшего президента Франции Николя Саркози – Карла Бруни – показала в своем Instagram архивные снимки. На них она позирует в черном комплекте, состоявшем из топа на завязках и брюк или юбки с высоким разрезом сбоку.
"Сувенир из 1995-го. Когда съемки проходили без прически и макияжа", - написала Бруни под фото и добавила, что это были снимки для журнала Elle авторства фотографа Жана-Мари Перье.
Отметим, в конце 1990-х Карла завершила модельную карьеру, чтобы сосредоточиться на музыке. В 2002 году она выпустила свой первый музыкальный альбом, который стал успешным и принес ей признание как автору-исполнителю. Сейчас она иногда участвует в показах и снимается в фотосессиях.
Напомним, ранее Карла Бруни вышла на подиум шоу Victoria's Secret. Она блистала в черном корсете с кружевной отделкой, черных трусах и прозрачных черных лосинах. За ее спиной было что-то вроде импровизированных крыльев, а обута она была в босоножки со стразами на каблуках.
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