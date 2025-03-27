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- Шоу-бизнес
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Без макияжа и с букетом цветов: победительница "Холостяка-13" Инна Белень похвасталась подарком
Бывшая избранница Александра Терена показала цветы, которые ей подарил тайный поклонник.
Победительница "Холостяка-13", волонтер и блогер Инна Белень в своем Telegram-канале похвасталась приятным подарком, который получила вчера.
Девушка сделала селфи, на котором предстала с красивым букетом тюльпанов. От кого цветы – Инна не признается.
"От вчерашнего стресса", – подписала она фото.
Позировала Белень перед зеркалом со скромной прической и без макияжа на лице. Одета она была в черный наряд.
Напомним, Инна Белень побывала на презентации книги Оли Цибульской в стильном образе. На ней был черный жакет с джинсовыми с рюшами и джинсовыми "погонами" на плечах.