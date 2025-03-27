Без макияжа и с букетом цветов: победительница "Холостяка-13" Инна Белень похвасталась подарком

Инна Белень

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Победительница "Холостяка-13", волонтер и блогер Инна Белень в своем Telegram-канале похвасталась приятным подарком, который получила вчера.

Девушка сделала селфи, на котором предстала с красивым букетом тюльпанов. От кого цветы – Инна не признается.

"От вчерашнего стресса", – подписала она фото.

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Позировала Белень перед зеркалом со скромной прической и без макияжа на лице. Одета она была в черный наряд.

Инна Белень

Напомним, Инна Белень побывала на презентации книги Оли Цибульской в стильном образе. На ней был черный жакет с джинсовыми с рюшами и джинсовыми "погонами" на плечах.