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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
814
Время на прочтение
1 мин

Без макияжа и с букетом цветов: победительница "Холостяка-13" Инна Белень похвасталась подарком

Бывшая избранница Александра Терена показала цветы, которые ей подарил тайный поклонник.

Автор публикации
Алина Онопа Алина Онопа
Инна Белень

Инна Белень

Победительница "Холостяка-13", волонтер и блогер Инна Белень в своем Telegram-канале похвасталась приятным подарком, который получила вчера.

Девушка сделала селфи, на котором предстала с красивым букетом тюльпанов. От кого цветы – Инна не признается.

"От вчерашнего стресса", – подписала она фото.

Позировала Белень перед зеркалом со скромной прической и без макияжа на лице. Одета она была в черный наряд.

Инна Белень

Инна Белень

Напомним, Инна Белень побывала на презентации книги Оли Цибульской в стильном образе. На ней был черный жакет с джинсовыми с рюшами и джинсовыми "погонами" на плечах.

Дата публикации
Количество просмотров
814
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