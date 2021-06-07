Без макияжа и с дочкой на руках: жена экс-"Холостяка" Макса Михайлюка выложила милые снимки

Даша Хлистун умилила новыми фото своей месячной дочери.

Жена главного героя 10-го сезона шоу "Холостяк" Макса Михайлюка – Даша Хлистун – порадовала поклонников в Instagram новыми снимками их месячной дочери Арианы.

Модель опубликовала селфи, на котором она держит малышку на руках. Даша с распущенными волосами и без макияжа на лице.

Даша Хлистун с дочерью / Instagram Даши Хлистун

"Как думаете, на кого похожа?" – спросила она у фолловеров.

Подписчики написали в комментариях: "Конечно же на папу", "На кого бы ни была, уверенна - это суперкрасивая девочка", "На маму", "На обеих", "На настоящую красотку, принцесску, "На маму, а улыбашки папкины", "На папулю".

А в Instagram Stories Хлистун опубликовала фото, на котором она держит крошечную ручку дочери.

Даша Хлистун с дочерью / Instagram Даши Хлистун

Ранее Даша показала, как кормит грудью малышку.

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