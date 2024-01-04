Без макияжа и укладки: Памела Андерсон в промокампании нью-йоркского бренда

56-летняя американская актриса и модель – Памела Андерсон – стала лицом весенней коллекции бренда Proenza Schouler. В объективе фотографа Давита Гиоргадзе она предстала совсем без макияжа и какой-либо укладки.

Актриса примерила стильные образы из новой коллекции: красное платье, черный и белый жакеты, вываренные джинсы, платье-макраме и др.

Памела отказалась от макияжа еще в сентябре прошлого года, тогда она впервые появилась без декоративной косметики на лице на Парижской неделе моды. Причиной отказа от мейкапа стала смерть ее визажиста Алексис Фогель, с которой она много лет работала. Женщина ушла из жизни в апреле 2019 из-за рака груди.

Напомним, ранее Памела Андерсон появилась на красной дорожке в Лондоне во время премии British Fashion Awards 2023. Она надела белый наряд от Victoria Beckham, который состоял из свободных брюк и футболки.

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