Без макияжа и в кроп-топе со шнуровкой: Оля Полякова показала снимки с отдыха на Шри-Ланке

Без макияжа и в кроп-топе со шнуровкой: Оля Полякова показала снимки с отдыха на Шри-Ланке

Певица в последний день отпуска сфотографировалась в Индийском океане.

Оля Полякова вместе с семьей провела отпуск на Шри-Ланке. Оттуда певица опубликовала в Instagram первые снимки, которые сделала в последний день отдыха. До этого ей не хотелось фотографироваться и постить снимки в соцсеть, она просто наслаждалась отдыхом.

Оля Полякова / Instagram Оли Поляковой

На фото Оля предстала в легком белом костюме, который состоит из кроп-топа со шнуровкой в зоне декольте и юбки миди с рюшами и разрезом. В таком наряде звезда продемонстрировала свой плоский живот и стройные ноги.

Оля Полякова / Instagram Оли Поляковой

Волосы Полякова распустила и была без макияжа на лице. Позировала она на камнях в Индийском океане.

Оля Полякова / Instagram Оли Поляковой

"В этот раз я просто отдыхала! Еле заставила себя сделать эти фотки, в последний день отдыха! Летим домой! Знаю, что дома все в неврозе, но у меня есть стойкое ощущение, что все будет хорошо!" – написала под снимками артистка.

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