Без макияжа и в необычном костюме: Бьянка Балти приехала на модный показ

39-летняя итальянская модель посетила Неделю моды, которая сейчас проходит в Мадриде.
Бьянка Балти была замечена около павильйона, где проходил один из показов на который приехала модель. Она была в белом топе в рубчик, длинном жакете и шортах-юбке цвета марсала, а обута в остроносые кожаные мюли. В руках модель держала серую объемную сумку.
Длинные каштановые волосы Бьянки были распущены и расчесаны по пробору, также звезда была совсем без макияжа и без украшений.
Также на Мадридской неделе моды побывали племянницы принцессы Дианы – леди Амелия и леди Элиза Спенсер. Девушки были одеты в одинаковые твидовые наряды, когда посетили показ Lola Casademunt by Maite.
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