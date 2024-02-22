Без макияжа и в необычном костюме: Бьянка Балти приехала на модный показ

Бьянка Балти была замечена около павильйона, где проходил один из показов на который приехала модель. Она была в белом топе в рубчик, длинном жакете и шортах-юбке цвета марсала, а обута в остроносые кожаные мюли. В руках модель держала серую объемную сумку.

Длинные каштановые волосы Бьянки были распущены и расчесаны по пробору, также звезда была совсем без макияжа и без украшений.

Бьянка Балти / Фото: Getty Images

Также на Мадридской неделе моды побывали племянницы принцессы Дианы – леди Амелия и леди Элиза Спенсер. Девушки были одеты в одинаковые твидовые наряды, когда посетили показ Lola Casademunt by Maite.

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер / Фото: Getty Images

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