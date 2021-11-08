Без макияжа и в отличном настроении: Джиджи Хадид на волне скандала с Маликом запечатлели папарацци

Без макияжа и в отличном настроении: Джиджи Хадид на волне скандала с Маликом запечатлели папарацци

Джиджи Хадид старается не мелькать перед камерами папарацци, но иногда фотографам все же удается запечатлеть молодую маму во время прогулок.

Несколько дней назад Джиджи сфотографировали в автомобиле на заднем сидении. Она была без макияжа, улыбалась и выглядела счастливой. За рулем автомобиля сидела, кажется, ее мама Иоланда Хадид, она была в бейсболке, поэтому ее трудно узнать.

В семье Джиджи сейчас непростые времена. Модель разошлась с отцом своей дочери Хай – певцом Зейном Маликом, из-за его конфликта с матерью модели Иоландой. Поговаривают, мужчина поднял на свекровь руку, а она подала на него в суд.

Джиджи Хадид / Getty Images

Джиджи и Зейн всегда оберегали свою дочь Хай от посторонних глаз и публики. А сейчас ходят слухи, что Джиджи намерена отсудить опеку над дочерью и не позволять Зейну видеться с малышкой. Правда ли это, покажет лишь время.

Джиджи Хадид / Getty Images

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