Без макияжа и в прозрачном боди: эффектная Джессика Бил снялась для глянца

Джессика Бил

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43-летняя актриса, номинантка «Золотого глобуса» и «Эмми» — Джессика Бил — стала главной звездой нового выпуска британской редакции журнала Marie Claire.

На обложках глянца звезда запечатлена с макияжем «без макияжа» — лишь легкий тон, тушь для ресниц и помада натурального оттенка. Она позирует в кожаном плаще и кашемировом пальто.

Джессика Бил

Джессика Бил

Однако самым эффектным стал образ в полупрозрачном боди, которое актриса надела на голое тело, жакете, черных лосинах из бифлекса от Saint Laurent и лаковых туфлях-лодочках на шпильках.

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Джессика Бил

В таком луке Джессика даже смогла продемонстрировать свою растяжку — она в отличной физической форме.

Джессика Бил

Джессика Бил

Также стилисты подобрали для нее и другие стильные образы, в основном состоящие из плащей, тренчей и пальто в сочетании с бейсболками и солнцезащитными очками.

Джессика Бил

Джессика Бил

Джессика Бил

Джессика Бил

Джессика Бил

Джессика Бил

Ранее, напомним, Джессика Бил посетила показ Giorgio Armani Privé в Париже. Она попала под прицел папарацци после показа в элегантном наряде. На ней был бежевый жакет с пуговицами, который она надела на голое тело и в сочетании с черными бархатными широкими брюками.

Джессика Бил / © Getty Images