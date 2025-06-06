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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
270
Время на прочтение
1 мин

Без макияжа и в прозрачном боди: эффектная Джессика Бил снялась для глянца

Актриса появилась в новом фотосете популярного британского журнала.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Джессика Бил

Джессика Бил

43-летняя актриса, номинантка «Золотого глобуса» и «Эмми» — Джессика Бил — стала главной звездой нового выпуска британской редакции журнала Marie Claire.

На обложках глянца звезда запечатлена с макияжем «без макияжа» — лишь легкий тон, тушь для ресниц и помада натурального оттенка. Она позирует в кожаном плаще и кашемировом пальто.

Джессика Бил

Джессика Бил

Джессика Бил

Джессика Бил

Однако самым эффектным стал образ в полупрозрачном боди, которое актриса надела на голое тело, жакете, черных лосинах из бифлекса от Saint Laurent и лаковых туфлях-лодочках на шпильках.

Джессика Бил

Джессика Бил

В таком луке Джессика даже смогла продемонстрировать свою растяжку — она в отличной физической форме.

Джессика Бил

Джессика Бил

Джессика Бил

Джессика Бил

Также стилисты подобрали для нее и другие стильные образы, в основном состоящие из плащей, тренчей и пальто в сочетании с бейсболками и солнцезащитными очками.

Джессика Бил

Джессика Бил

Джессика Бил

Джессика Бил

Джессика Бил

Джессика Бил

Джессика Бил

Джессика Бил

Джессика Бил

Джессика Бил

Джессика Бил

Джессика Бил

Ранее, напомним, Джессика Бил посетила показ Giorgio Armani Privé в Париже. Она попала под прицел папарацци после показа в элегантном наряде. На ней был бежевый жакет с пуговицами, который она надела на голое тело и в сочетании с черными бархатными широкими брюками.

Джессика Бил / © Getty Images

Джессика Бил / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
270
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