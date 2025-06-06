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- Шоу-бизнес
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Без макияжа и в прозрачном боди: эффектная Джессика Бил снялась для глянца
Актриса появилась в новом фотосете популярного британского журнала.
43-летняя актриса, номинантка «Золотого глобуса» и «Эмми» — Джессика Бил — стала главной звездой нового выпуска британской редакции журнала Marie Claire.
На обложках глянца звезда запечатлена с макияжем «без макияжа» — лишь легкий тон, тушь для ресниц и помада натурального оттенка. Она позирует в кожаном плаще и кашемировом пальто.
Однако самым эффектным стал образ в полупрозрачном боди, которое актриса надела на голое тело, жакете, черных лосинах из бифлекса от Saint Laurent и лаковых туфлях-лодочках на шпильках.
В таком луке Джессика даже смогла продемонстрировать свою растяжку — она в отличной физической форме.
Также стилисты подобрали для нее и другие стильные образы, в основном состоящие из плащей, тренчей и пальто в сочетании с бейсболками и солнцезащитными очками.
Ранее, напомним, Джессика Бил посетила показ Giorgio Armani Privé в Париже. Она попала под прицел папарацци после показа в элегантном наряде. На ней был бежевый жакет с пуговицами, который она надела на голое тело и в сочетании с черными бархатными широкими брюками.