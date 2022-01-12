Без макияжа и в шляпе: Alyosha показала снимки из зимнего отпуска

Без макияжа и в шляпе: Alyosha показала снимки из зимнего отпуска

Певица Alyosha тоже отправилась отдыхать, судя по ее фото в Instagram.

Артистка опубликовала в блоге несколько селфи, которые сделала в кактусах. И написала, что, находясь далеко от своих коллег, продолжает делать работу и ищет связь.

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"А у нас с @savchak_yaroslav монтаж на расстоянии. Вот ищу связь в кактусах, чтобы поскорее показать вам новый клип. И уже 21.01 мы покажем вам, что вышло!" - написала в подписи Alyosha.

Одета певица в изумрудный наряд и маленькую светлую шляпу. На отдыхе Alyosha ходит без макияжа и с распущенными волосами. Ранее, напомним, Alyosha показывала свой праздничный образ и делилась фото с празднования Нового года.

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