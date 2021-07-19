Без макияжа и в сиреневом купальнике: Ким Кардашьян нежится на яхте

Без макияжа и в сиреневом купальнике: Ким Кардашьян нежится на яхте

40-летняя звезда реалити снова похвасталась снимками в купальниках.

Ким Кардашьян опубликовала для фолловеров новый кадр, где запечатлена во время отдыха на яхте. Одета Ким в сиреневый купальный топ и плавки, она позирует сидя, запрокинув голову назад и абсолютно без макияжа.

У звезды длинные ногти, покрытые светлым лаком, а из украшений на шее только золотая тонкая цепочка.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

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"Не становитесь слишком занятыми зарабатыванием на жизнь, чтобы забыть о том, чтобы зарабатывать на жизнь, - Долли Партон. Дружеское напоминание всегда уделять немного времени себе", - отметила Кардашьян в подписи под снимком.

Ранее звезда реалили показывала другие снимки с отдыха, на которых также была запечатлена в купальниках. Ким любит хвастаться своими формами. Напомним, на днях мы также рассматривали новые кадры ее сотрудничества с Кейт Мосс. Известная британская супермодель стала лицом бельевой коллекции бренда Кардашьян SKIMS.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

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Ким Кардашьян в купальниках (20 фото)

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