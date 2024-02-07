Без макияжа и в слитном купальнике: топ-модель Сара Сампайо сходила с подругами в сауну

Звезда провела время с друзьями, а снимками поделилась в соцсети.

32-летняя модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Сара Сампайо – отправилась с подругами в Лас-Вегас, где они устроили девичник – веселились на вечеринках и побывали на концерте Адель.

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После такого насыщенного отдыха подруги решили немного порекласировать в спа и отправились в сауну. Без фотосессии и множества селфи не обошлось. Сара без макияжа и с пучком на голове позировала в черном слитном купальнике с белой окантовкой.

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"Просто хотела похвастаться мышцами спины", - шутливо написала Сампайо под фото.

Сара Сампайо / Фото: Instagram Сары Сампайо

Напомним, топ-модель Сара Сампайо хвасталась фигурой на острове Бора-Бора. Девушка позировала на берегу океана в черном бикини с золотыми цветами на лифе и плавках.

Сара Сампайо на Бора-Бора / Фото: Instagram Сары Сампайо

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