Без макияжа и в толстовке: Сара Сампайо сходила на шопинг

Без макияжа и в толстовке: Сара Сампайо сходила на шопинг

30-летняя португальская модель Сара Сампайо вернулась из отпуска в Лос-Анджелес и попала под прицел фотографов.

Звезду Victoria’s Secret запечатлели после шопинга. Сара направлялась к автомобилю, одетая в розовую удлиненную толстовку и черные лосины и обута в черные кроссовки New Balance. В руках у модели была маска, мобильный телефон и ключи от автомобиля. Длинные каштановые волосы Сара собрала в хвост и была без макияжа на лице.

Сара Сампайо / Getty Images

В прошлый раз Сара тоже была запечатлена папарацци в городе. На девушке были черные лосины, кроссовки и удлиненный красно-розовый свитер с принтом. Макияж в повседневной жизни модель обычно не наносит.

Сара Сампайо / Getty Images

Ранее в Instagram Сара Сампайо делилась снимками из отпуска и показывала, как сейчас после зимних праздников выглядит ее фигура в бикини.

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