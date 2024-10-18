Без макияжа и в жакете с бисером: Памела Андерсон посетила модный показ Giorgio Armani

Актриса выглядела элегантно и гламурно, а отсутствие макияжа только подчеркнуло ее красоту.

Звезда сериала 90-х "Спасатели Малибу" - 57-летняя Памела Андерсон - продемонстрировала элегантный образ во время своего появления на шоу бренда Giorgio Armani. Это было мероприятие, на котором марка представила коллекцию весна-лето 2025.

Памела опять отказалась от макияжа, а только нанесла легкий прозрачный блеск на губы. Волосы она уложила в объемную прическу, а одета была в шелковую блузу оттенка айвори, а также бархатные брюки с высокой посадкой.

На плечи актриса накинула гламурный жакет с вышивкой бисером и люрексом. Элегантности луку добавляли туфли на высоких каблуках и маленькая квадратная сумка с ручкой-цепочкой.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

В этом образе Андерсон выглядела совершенно очаровательно и гламурно. Однако она была не единственной звездой, которая появилась на этом мероприятии, поскольку также на нем блистала светская львица Ники Хилтон, надевшая платье с бархатной отделкой.

Ники Хилтон / Фото: Getty Images

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