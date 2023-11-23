Без макияжа: Кайли Дженнер в спортивном топе похвасталась пышным бюстом

Похоже, звезда стала чаще бывать в спортзале и показывать оттуда селфи.

Звезда реалити-шоу и бизнесвумен - 26-летняя Кайли Дженнер – снова продемонстрировала спортивный лук – неужели она стала частой гостей спортзала?

В этот раз она примерила черный спортивный комплект, состоящий из топа и лосин, и кроссовки – все от бренда Alo. На ее лице совсем не было макияжа, а распущенные волосы ниспадали на лицо. Акцент на фото был сделан на пышном бюсте звезды.

Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Обычно Кайли каждый день делает свой фирменный макияж - она уделяет особое внимание консилерам и скульпторам, которые делают черты ее лица более выразительными, и часто делает акцент на губы с помощью блесков натуральных оттенков.

Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Кайли не перестает удивлять своих фолловеров в Instagram. Напомним, ранее она показывала, что вырастила у себя в саду.

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