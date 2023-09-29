Без макияжа: Памела Андерсон показала свою натуральную красоту на мероприятии в Париже

56-летняя звезда Playboy и сериала "Спасатели Малибу" Памела Андерсон посетила показ женской коллекции весна-лето 2024 брендом Isabel Marant в Париже. Шоу состоялось в рамках Недели моды, которая сейчас проходит во Франции.

На мероприятии Памела появилась в желтом платье из фактурной ткани и драпировкой на плече и талии. Дополнили наряд звезды бежевые босоножки на каблуках, сумка нежно-бежевого цвета, а также красные маникюр и педикюр.

Платье было длины миди и довольно скромного фасона.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Но удивил в этом образе именно макияж звезды, ведь у нее его практически не было. Памела нанесла только немного туши на ресницы и блеск на губы, а все ее веснушки и даже небольшие красные пятна или морщинки было видно и стоит отметить, что выглядит звезда превосходно.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Читайте также:

Красивые образы Памелы Андерсон (12 фото)