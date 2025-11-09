ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
331
Время на прочтение
1 мин

Без маски и шляпы: Klavdia Petrivna появилась на концерте Артема Пивоварова и призналась ему в любви

Артистка стала звездной гостьей масштабного второго концерта Пивоварова во Дворце спорта.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Klavdia Petrivna

Klavdia Petrivna / © Алина Онопа, ТСН.ua

Klavdia Petrivna появилась на втором концерте Артема Пивоварова во Дворце спорта, чем вызвала громкие овации. Она и Артем исполнили их дуэтную песню "Барабан".

На сцену Klavdia Petrivna вышла в эффектном образе total black. На ней было кожаное платье по фигуре, кожаный плащ-накидка и кожаные ботильоны на высоких платформах и каблуках. Свой лук певица дополнила стильными солнцезащитными очками и прической с прикорневым объемом и косой.

Klavdia Petrivna и Артем Пивоваров / © Алина Онопа, ТСН.ua

Klavdia Petrivna и Артем Пивоваров / © Алина Онопа, ТСН.ua

Klavdia Petrivna / © Алина Онопа, ТСН.ua

Klavdia Petrivna / © Алина Онопа, ТСН.ua

После выступления артистка поблагодарила Пивоварова, призналась ему в любви и они тепло обнялись.

"Как приятно здесь быть! Спасибо, Артем, спасибо вам! Артем, горжусь тобой, я тобой вдохновляюсь. И последнее, Артем: я тебя люблю!", - сказала Klavdia Petrivna.

Артем Пивоваров и Klavdia Petrivna / © Алина Онопа, ТСН.ua

Артем Пивоваров и Klavdia Petrivna / © Алина Онопа, ТСН.ua

Дата публикации
Количество просмотров
331
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie