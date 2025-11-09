- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 331
- Время на прочтение
- 1 мин
Без маски и шляпы: Klavdia Petrivna появилась на концерте Артема Пивоварова и призналась ему в любви
Артистка стала звездной гостьей масштабного второго концерта Пивоварова во Дворце спорта.
Klavdia Petrivna появилась на втором концерте Артема Пивоварова во Дворце спорта, чем вызвала громкие овации. Она и Артем исполнили их дуэтную песню "Барабан".
На сцену Klavdia Petrivna вышла в эффектном образе total black. На ней было кожаное платье по фигуре, кожаный плащ-накидка и кожаные ботильоны на высоких платформах и каблуках. Свой лук певица дополнила стильными солнцезащитными очками и прической с прикорневым объемом и косой.
После выступления артистка поблагодарила Пивоварова, призналась ему в любви и они тепло обнялись.
"Как приятно здесь быть! Спасибо, Артем, спасибо вам! Артем, горжусь тобой, я тобой вдохновляюсь. И последнее, Артем: я тебя люблю!", - сказала Klavdia Petrivna.