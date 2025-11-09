Без маски и шляпы: Klavdia Petrivna появилась на концерте Артема Пивоварова и призналась ему в любви

Klavdia Petrivna / © Алина Онопа, ТСН.ua

Klavdia Petrivna появилась на втором концерте Артема Пивоварова во Дворце спорта, чем вызвала громкие овации. Она и Артем исполнили их дуэтную песню "Барабан".

На сцену Klavdia Petrivna вышла в эффектном образе total black. На ней было кожаное платье по фигуре, кожаный плащ-накидка и кожаные ботильоны на высоких платформах и каблуках. Свой лук певица дополнила стильными солнцезащитными очками и прической с прикорневым объемом и косой.

После выступления артистка поблагодарила Пивоварова, призналась ему в любви и они тепло обнялись.

"Как приятно здесь быть! Спасибо, Артем, спасибо вам! Артем, горжусь тобой, я тобой вдохновляюсь. И последнее, Артем: я тебя люблю!", - сказала Klavdia Petrivna.