Без нижнего белья: Деми Роуз в откровенном платье блеснула пышным декольте

27-летняя британская "Ким Кардашьян" продолжает радовать фолловеров пикантным контентом.
Деми Роуз опубликовала в Instagram фотографии с новой пикантной фотосессии. Модель предстала перед объективом фотокамеры без нижнего белья.
На Деми было откровенное асимметричное белое платье, едва прикрывавшее ее пышное декольте. В этом наряде декольте выглядело очень соблазнительно.
Она сделала укладку с локонами, вечерний макияж, дизайнерский маникюр и украсила пальцы кольцами.
Напомним, в прошлый раз Роуз в новогоднем аутфите позировала в фотосессии.
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