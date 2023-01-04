Без нижнего белья: Деми Роуз в откровенном платье блеснула пышным декольте

Деми Роуз опубликовала в Instagram фотографии с новой пикантной фотосессии. Модель предстала перед объективом фотокамеры без нижнего белья.

На Деми было откровенное асимметричное белое платье, едва прикрывавшее ее пышное декольте. В этом наряде декольте выглядело очень соблазнительно.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Она сделала укладку с локонами, вечерний макияж, дизайнерский маникюр и украсила пальцы кольцами.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, в прошлый раз Роуз в новогоднем аутфите позировала в фотосессии.

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