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Без нижнего белья: Деми Роуз в откровенном платье блеснула пышным декольте

Без нижнего белья: Деми Роуз в откровенном платье блеснула пышным декольте

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
930
Время на прочтение
1 мин
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Без нижнего белья: Деми Роуз в откровенном платье блеснула пышным декольте

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

27-летняя британская "Ким Кардашьян" продолжает радовать фолловеров пикантным контентом.

Деми Роуз опубликовала в Instagram фотографии с новой пикантной фотосессии. Модель предстала перед объективом фотокамеры без нижнего белья.

На Деми было откровенное асимметричное белое платье, едва прикрывавшее ее пышное декольте. В этом наряде декольте выглядело очень соблазнительно.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Она сделала укладку с локонами, вечерний макияж, дизайнерский маникюр и украсила пальцы кольцами.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, в прошлый раз Роуз в новогоднем аутфите позировала в фотосессии.

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Дата публикации
Просмотры
930
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