Без нижнего белья: Кэндис Свэйнпоул в сексуальном образе вышла на красную дорожку Канн

Без нижнего белья: Кэндис Свэйнпоул в сексуальном образе вышла на красную дорожку Канн

Второй день Каннского фестиваля подарил нам незабываемые эмоции.

Сегодня в Каннах звезды демонстрировали оченнь откровенные наряды.

32-летняя Кэндис Свэйнпоул - бывший "ангел" Victoria's Secret - вышла на красную дорожку 74-го кинофестиваля в откровенном наряде от Etro.

Кэндис Свэйнпоул в Каннах / Associated Press

Белое платье с американской проймой и небольшим шлейфом полностью обнажило спину модели. Ткань платья не скрывала формы груди красавицы.

Кэндис Свэйнпоул в Каннах / Associated Press

Свой наряд Кэндис дополнила перстнями и ожерельем с очень крупными каплевидными бриллиантами.

Кэндис Свэйнпоул в Каннах / Associated Press

Но не только бывший "ангел" сегодня в Каннах выглядела достаточно провокационно.

Кэндис Свэйнпоул в Каннах / Associated Press

Кэндис Свэйнпоул в Каннах / Associated Press

Диана Крюгер в платье от Armani Prive продемонстрировала обнаженную спину и частично обнаженную грудь.

Диана Крюгер в Каннах / Associated Press

Софи Марсо надела элегантное белое платье и тоже не надела под него нижнее белье.

Софи Марсо в Каннах / Associated Press

А топ-модель Ева Герцигова надела топ, который очень глубоко обнажил ее грудь.

Ева Герцигова в Каннах / Associated Press

74-й Каннский кинофестиваль: второй день (15 фото)

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