Без нижнего белья: Кэндис Свэйнпоул в сексуальном образе вышла на красную дорожку Канн

Второй день Каннского фестиваля подарил нам незабываемые эмоции.
Сегодня в Каннах звезды демонстрировали оченнь откровенные наряды.
32-летняя Кэндис Свэйнпоул - бывший "ангел" Victoria's Secret - вышла на красную дорожку 74-го кинофестиваля в откровенном наряде от Etro.
Белое платье с американской проймой и небольшим шлейфом полностью обнажило спину модели. Ткань платья не скрывала формы груди красавицы.
Свой наряд Кэндис дополнила перстнями и ожерельем с очень крупными каплевидными бриллиантами.
Но не только бывший "ангел" сегодня в Каннах выглядела достаточно провокационно.
Диана Крюгер в платье от Armani Prive продемонстрировала обнаженную спину и частично обнаженную грудь.
Софи Марсо надела элегантное белое платье и тоже не надела под него нижнее белье.
А топ-модель Ева Герцигова надела топ, который очень глубоко обнажил ее грудь.
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