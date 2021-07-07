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Без нижнего белья: Кэндис Свэйнпоул в сексуальном образе вышла на красную дорожку Канн

Без нижнего белья: Кэндис Свэйнпоул в сексуальном образе вышла на красную дорожку Канн

Кэндис Свэйнпоул в Каннах / Associated Press

Второй день Каннского фестиваля подарил нам незабываемые эмоции.

Сегодня в Каннах звезды демонстрировали оченнь откровенные наряды. 

32-летняя Кэндис Свэйнпоул - бывший "ангел" Victoria's Secret - вышла на красную дорожку 74-го кинофестиваля в откровенном наряде от Etro.

Кэндис Свэйнпоул в Каннах / © Associated Press
Кэндис Свэйнпоул в Каннах / Associated Press

Белое платье с американской проймой и небольшим шлейфом полностью обнажило спину модели. Ткань платья не скрывала формы груди красавицы. 

Кэндис Свэйнпоул в Каннах / © Associated Press
Кэндис Свэйнпоул в Каннах / Associated Press

Свой наряд Кэндис дополнила перстнями и ожерельем с очень крупными каплевидными бриллиантами.

Кэндис Свэйнпоул в Каннах / © Associated Press
Кэндис Свэйнпоул в Каннах / Associated Press

Но не только бывший "ангел" сегодня в Каннах выглядела достаточно провокационно. 

Кэндис Свэйнпоул в Каннах / © Associated Press
Кэндис Свэйнпоул в Каннах / Associated Press
Кэндис Свэйнпоул в Каннах / © Associated Press
Кэндис Свэйнпоул в Каннах / Associated Press

Диана Крюгер в платье от  Armani Prive продемонстрировала обнаженную спину и частично обнаженную грудь. 

Диана Крюгер в Каннах / © Associated Press
Диана Крюгер в Каннах / Associated Press

Софи Марсо надела элегантное белое платье и тоже не надела под него нижнее белье.

Софи Марсо в Каннах / © Associated Press
Софи Марсо в Каннах / Associated Press

А топ-модель Ева Герцигова надела топ, который очень глубоко обнажил ее грудь. 

Ева Герцигова в Каннах / © Associated Press
Ева Герцигова в Каннах / Associated Press

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